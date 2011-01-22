Соц. портал и муз портал

Т.З

1.дизайн

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2.регистрация( с высолкой на email.ЛОГИН.ПАРОЛЬ.И ТАК ДАЛЕЕ )

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3.личный кабинет(друзья.фотографии.видео.стена.включение режима кому виден..всем.или отдельным людям.и так далее)

4. поиск по заданным критериям

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5.поиск по сайту

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6. реклама

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7. монетизация (плата за услуги) -В ДАЛЬНЕЙШЕМ

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8. СТЕНА(форум)

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9. объявления

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10. служба поддержки

11.о проекте

12.новые записи

13.лента новостей

14.чат ( в дальнейшем )

15.добавить запись.

16.ЛОГОТИП.

17.аудио

18.видео

19.фото

ОСТАЮТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВЛЕНИЯ...КОТОРЫЕ НА ДАННОМ ЭТАПЕ НЕРАСКРЫВАЮТЬСЯ..ТАК КАК ОНИ РАСКРЫВАЮТ ТЕМАТИКУ САЙТА..НО НЕ КОЕМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЮТ НА СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА.....

ПРОСЬБА В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ И ВАШЕГО И НАШЕГО ВРЕМЕНИ...ОТ ВАС КОНКРЕТНО СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И НА ЧЕМ СОБИРАЕТЕСЬ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ....

НАГРУЗКА... ДО 50 000