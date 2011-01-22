Сайт для компании занимающейся недвижимостью на о. Крите (Греция) Требования: - Обязательное наличие портфолио - Знание флеш. (будет использоваться в шапке сайта) - Постоянная связь с исполнителем ...
Соц. портал и муз портал
Т.З
1.дизайн
~
2.регистрация( с высолкой на email.ЛОГИН.ПАРОЛЬ.И ТАК ДАЛЕЕ )
~
3.личный кабинет(друзья.фотографии.видео.стена.включение режима кому виден..всем.или отдельным людям.и так далее)
4. поиск по заданным критериям
~
5.поиск по сайту
~
6. реклама
~
7. монетизация (плата за услуги) -В ДАЛЬНЕЙШЕМ
~
8. СТЕНА(форум)
~
9. объявления
~
10. служба поддержки
11.о проекте
12.новые записи
13.лента новостей
14.чат ( в дальнейшем )
15.добавить запись.
16.ЛОГОТИП.
17.аудио
18.видео
19.фото
ОСТАЮТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВЛЕНИЯ...КОТОРЫЕ НА ДАННОМ ЭТАПЕ НЕРАСКРЫВАЮТЬСЯ..ТАК КАК ОНИ РАСКРЫВАЮТ ТЕМАТИКУ САЙТА..НО НЕ КОЕМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЮТ НА СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА.....
ПРОСЬБА В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ И ВАШЕГО И НАШЕГО ВРЕМЕНИ...ОТ ВАС КОНКРЕТНО СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И НА ЧЕМ СОБИРАЕТЕСЬ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ....
НАГРУЗКА... ДО 50 000
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется разработать сайт "под ключ" – верстка, CMS, дизайн, наполнение статьями и изображениями. ТЗ прикреплено. Тексты для наполнения и изображение для главной страницы (рисунок дата-центра, его разрез), галерей предоставлю. ТЗ обсуждаемо. CMS ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт14 лет назад
Примеры работ в акварели и Pinup - обязательны. Либо по ссылкам на портфолио, либо в приложении. Размер оплаты - по результатам собеседования и определения выполнения видов работ из ТЗ.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется создать сайт для компании торгующей оборудованием для ресторанов и общепита. Сайт должен управлятся заказчиком. Разработка логотипа не нужна.Приблизительная концепция есть. Домены и хостинг есть. Структура,смотрите вложение. На фото модель ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Добрый день. Интересует создание сайта подключ, на CMS Joomla. Тематика сайта домашние лестницы. В стоимость работ должно входить - написание ТЗ - создание логотипа - создание дизайна (не менее ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $300
Необходимо построить социальную сеть за короткие сроки (2 дня) на CMS Social Engine. Т.е. нужно натянуть готовый дизайн на него и установить, а затем настроить стандартные плагины которые установлены на социальных сетях, т.е. видеогалереи, фотогалереи, ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1500
Требуется программист для создания музыкального портала и социальной сети.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт14 лет назад
Посмотрите проект www. futbolka. ua Интересует создание подобного проекта. Масштаб работы очень большой. Кто потянет - пишите. Сколько денег, какие сроки? Есть ли сложности с подобным движком?Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать сайт под ключ для сервиса коллективных покупок. Работа включает в себя дизайн сервиса и программирование сайта. Аналоги: darberry.ru, biglion.ru. Региональный конкурент: homsbox.ru Сроки разработки: 30-35 дней Бюджет: обсуждается. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо создать сайт на MODx c каталогом товара (до 30 позиций). Срок на выполнение: 4 дня максимум. Оплата: предоплата на счет юридического лица на территории России или оплата после окончания работы.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад