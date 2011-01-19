Сайт для компании занимающейся недвижимостью на о. Крите (Греция) Требования: - Обязательное наличие портфолио - Знание флеш. (будет использоваться в шапке сайта) - Постоянная связь с исполнителем ...
Поселок Авиаторов
Примеры работ в акварели и Pinup - обязательны.
Либо по ссылкам на портфолио, либо в приложении.
Размер оплаты - по результатам собеседования и определения выполнения видов работ из ТЗ.
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