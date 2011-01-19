Добрый день. Нужен интернет магазин для продажи автозапчастей Сроки: 14 дней. Бюджет: 500$ Оставляйте заявки, ТЗ вышлю выбранному исполнителю
Создать Lending page и сверстать
Создать сайт под ключ. От дизайна до верстки.
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