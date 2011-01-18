Сайт прайс-агрегатор (типа hotline.ua)

Нужен под заказ сайт прайс-агрегатор, с такими же тех. характеристиками как hotline.ua (быстрые, flash, навигация и т.д). Сайт будет делаться под ключ.

Прошу сразу учесть что проект довольно мощный, без опыта работы и без достойных портфолио кандидаты рассматриваться не будут. Только по Украине.