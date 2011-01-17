Сделать клон fr.kapaza.be

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Закрытнет заявок174 просмотра

Есть сайт доски объявлений, нужно сделать клон

скрипт данного сайта со всеми теми функциями что имеет он. Так же с

> функциями оплаты Paypal и Webmoney.Ваши сроки и цена.

14 лет назад
dizap
60 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров