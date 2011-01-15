Сайт коллективных покупок

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок235 просмотров

Требуется создание и поддержка сайта/системы коллективных покупок, аналог Groppon.

14 лет назад
skanex
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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