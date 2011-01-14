Необходимо сделать сайт, где пользователи оставляют различные метки на карте. По аналогии http://www.esosedi.ru/ Пожалуйста указывайте цену и сроки.
Разработка сайта коллективных продаж
Добрый день.
Интересует создание "купонного сайта" с функционалом www.groupon.com, www.boombate.com (последний имеет ряд нововведений). Конкретное ТЗ будет отправлено личным сообщением заинтересовавшим нас фрилансерам.
Предпочтительно создание сайта "под ключ" - дизайн, верстка, программирование, техническая помощь в подключении платежных шлюзов и пр.
1) Просим всех заинтересованных фрилансеров отписываться по СРОКАМ и СТОИМОСТИ отдельно по следующим аспектам работы:
- дизайн купонного сайта
- верстка
- программирование
- дополнительные аспекты, которые целесообразно с Вашей точки зрения оценивать отдельно
Вы можете указывать диапазон цен по каждому из аспектов, обязательно раскрывая факторы образования цен.
Без предварительных сроков или без предварительных цен заявки рассматривать не сможем.
2) Просим всех заинтересованных фрилансеров указывать наличие опыта по созданию аналогичных/похожих/наиболее близких к требуемому проектов, прикреплять ссылки на портфолио.
Важное преимущество - опыт по созданию купонного сайта "под ключ", опыт технической поддержки подобных проектов.
Надеемся получить и рассмотреть Ваши предложения в самое ближайшее время. Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен стильный сайт для певицы. Флэш, интеграция с социальными сетями и т.п. Подробности лично. Пока ждем Ваши заявки и портфолио.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется программист для создания социальной сети. Также требуется человек для создания музыкального портала. Техническое задание: 1. дизайн 2. регистрация пользователя 3. поиск по сайту и по критериям 4. ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЦ СЕТИ Т/З 1.дизайн 2.регистрация( с высолкой на email.ЛОГИН.ПАРОЛЬ.И ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна разработка портала по страхованию под ключ. Никаких сверхсложных модулей и т.д не нужно – просто информационный сайт. ТЗ примерное прикрепляю. С вас цена, сроки и портфолио. CMS не DLE и DrupalСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Привет всем. Нужен, по функционалу, клон сайта prodatsite.ru Размещение блоков обговорим с выбранным исполнителем. Колхозный "дизайн" аля народ ру и тп мимо. Нужен дизайн круче чем на prodatsite.ru ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать точно такой же сайт ( http://keygold.ru ) и той же фирмы , Но информации на новом сайте должно быть 3-4 раза меньше, и желательно на движке DLE. т.к. акцент ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Техническое задание на создание сайта *****.tm 1. Описание страниц сайта. a. Главная (статическая страница с элементом Flash в виде интерактивной карты мира + текстовым меню) b. Общие сведения (статическая страница, в ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
ТЗ в приложении.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть несколько незаконченных проектов. Сроки жмут, работы очень много. Нужен человек, который разбирается в DLE, знаето сновы html и хоть немного умеет рисовать. Есть 2 сайта, основа готова, надо ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад