Разработка сайта коллективных продаж

Добрый день.

Интересует создание "купонного сайта" с функционалом www.groupon.com, www.boombate.com (последний имеет ряд нововведений). Конкретное ТЗ будет отправлено личным сообщением заинтересовавшим нас фрилансерам.

Предпочтительно создание сайта "под ключ" - дизайн, верстка, программирование, техническая помощь в подключении платежных шлюзов и пр.

1) Просим всех заинтересованных фрилансеров отписываться по СРОКАМ и СТОИМОСТИ отдельно по следующим аспектам работы:

- дизайн купонного сайта

- верстка

- программирование

- дополнительные аспекты, которые целесообразно с Вашей точки зрения оценивать отдельно

Вы можете указывать диапазон цен по каждому из аспектов, обязательно раскрывая факторы образования цен.

Без предварительных сроков или без предварительных цен заявки рассматривать не сможем.

2) Просим всех заинтересованных фрилансеров указывать наличие опыта по созданию аналогичных/похожих/наиболее близких к требуемому проектов, прикреплять ссылки на портфолио.

Важное преимущество - опыт по созданию купонного сайта "под ключ", опыт технической поддержки подобных проектов.

Надеемся получить и рассмотреть Ваши предложения в самое ближайшее время. Спасибо.