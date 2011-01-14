Помощь по DLE

Есть несколько незаконченных проектов. Сроки жмут, работы очень много.

Нужен человек, который разбирается в DLE, знаето сновы html и хоть немного умеет рисовать.

Есть 2 сайта, основа готова, надо оформить вывод новостей, создать категории и доп. поля. Работы на пару часов.

Сразу скажу – оплата по факту. Пишите в асю – 575078707.

Покажу сайты, скажу что сделать. Предпочтение отдам тому, кто предложит сделать за меньшую сумму, ибо работа плёвая, зато сможете получить отзыв и разместить работу в портфолио.