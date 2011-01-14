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Помощь по DLE
Есть несколько незаконченных проектов. Сроки жмут, работы очень много.
Нужен человек, который разбирается в DLE, знаето сновы html и хоть немного умеет рисовать.
Есть 2 сайта, основа готова, надо оформить вывод новостей, создать категории и доп. поля. Работы на пару часов.
Сразу скажу – оплата по факту. Пишите в асю – 575078707.
Покажу сайты, скажу что сделать. Предпочтение отдам тому, кто предложит сделать за меньшую сумму, ибо работа плёвая, зато сможете получить отзыв и разместить работу в портфолио.
Заявки фрилансеров
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