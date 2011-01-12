Создание, оптимизация сайта на WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки253 просмотра

Создание, оптимизация сайта на WordPress

WordPress
14 лет назад
sergey_146
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт агентства

    $400

    ТЗ www.doiop.com/teze пере направление на текстовый документ с описанием. (Кодировка Виндовс 1251) Эскиз www.doiop.com/eskiz Дайте ответы: 1. Стоимость, пожалуйста в долларах 2. Сроки (Предлагайте сроки в которые вложитесь. Не ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Каталог статей

    $50

    Каталог статей. Добавление статей всеми зарегистрированными пользователями. Примерный проект ТЗ: http://cosmetix.info/

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Туристический сайт

    $500

    Требуется создание сайта на базе темплейта или cms. Ключевые понятия туризм треккинг гималаи непал индия тибет китай. Оплата 300-500 по результатам собеседования.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доска обьявлений на домене РФ

    Нужна доска объявлений - аналог slando.ru Дизайн есть. Будет располагаться на кириллическом домене РФ. + надо прописать валидный CSS на этот же сайт под уже имеющийся дизайн. ...

    CSS
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Система управления контентом статичного сайта

    Необходимо к статическому html сайту установленному на домене РФ прикрутить систему обновления контента, статей и новостей в автоматическом режиме. То есть, как я это вижу: Изготавливается скрипт, который по соответствующим меткам ...

    CSSHTML
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин одежды

    Нужно сделать интернет магазин на Joomla 1.5 Или на др. Магазин модной одежды Примеры: http://bevip.ru/info/polezno/ Этот сайт, как примерный образец фона. http://inluxury.com.ua/ ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка скидочного проекта

    $2500

    Нужна разработка сайта по продаже скидок ( нпр. www.darberry.ru , www.superdeal.com.ua ) Т.З. и прототип сайта вышлю на email. Расчет через банковский перевод с примечанием: оплата по договору... или по Webmoney, Безопасная ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт на основе движка Joomla для ресторана

    Требуется создать сайт на основе движка Joomla с использованием шаблона. Сайт для ресторана -клуба с возможностью регулярного добавления фото- материалов. Домен и хостинг оплачены.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад