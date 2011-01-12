Разработка скидочного проекта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок233 просмотра

Нужна разработка сайта по продаже скидок ( нпр. www.darberry.ru , www.superdeal.com.ua ) Т.З. и прототип сайта вышлю на email.

Расчет через банковский перевод с примечанием: оплата по договору...

или по Webmoney, Безопасная сделка.

14 лет назад
mary-k
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров