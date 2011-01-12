Здравствуйте! Обращаюсь к Вам с плановым проектом, который будет в скором времени отдан в разработку одному из специалистов если цена и сроки будут подходящие нам. Сервис будет распространяться на ...
Сайт для ООО "ИФРС Консалтинг Си-Ай-Эс"
Требуется создать качественный сайт для консалтинговой компании на основе одной из open CMS (Joomla etc.).
- Лого и identidy есть, но требуется доработка;
- Макет сайта есть, но требует доработки;
- Требуется разработка шаблона;
- Функционал:
1. смена картинок на первой странице;
2. форма обратной связи;
3. форма запроса на оказания услуг;
4. новостной блок;
5. вход для зарегистрированных пользователей, с доступом к файлам.
6. другие стандартные модули (поиск, карта и етс.)
7. англ. яз версия.
Примеры сайтов;
Ждем Ваши предложения с указанием сроков и стоимости работ.
Заявки фрилансеров
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