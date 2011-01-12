Сайт для ООО "ИФРС Консалтинг Си-Ай-Эс"

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт42 заявки406 просмотров

Требуется создать качественный сайт для консалтинговой компании на основе одной из open CMS (Joomla etc.).

- Лого и identidy есть, но требуется доработка;

- Макет сайта есть, но требует доработки;

- Требуется разработка шаблона;

- Функционал:

1. смена картинок на первой странице;

2. форма обратной связи;

3. форма запроса на оказания услуг;

4. новостной блок;

5. вход для зарегистрированных пользователей, с доступом к файлам.

6. другие стандартные модули (поиск, карта и етс.)

7. англ. яз версия.

Примеры сайтов;

pwc.com

deloitte.ru

ec-group.ru

pristavcollection.ru

Ждем Ваши предложения с указанием сроков и стоимости работ.

Joomla
14 лет назад
ifrsconsult
Андрей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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