Интернет-портал учета для Украины

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок234 просмотра

Требуется разработать интернет портал по аналогу moysklad.ru для Украины с определенными в отдельном ТЗ изменениями и доработками. В начале требуется предложить цену и сроки повторения аналога.

14 лет назад
staleplast
Анастасия 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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