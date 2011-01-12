Нужно создать хтмл-версию флешевого сасайта (скину в личку) Ваши предложения с указанием цены/сроков/рекомендаций жду ниже.
Интернет-портал учета для Украины
Требуется разработать интернет портал по аналогу moysklad.ru для Украины с определенными в отдельном ТЗ изменениями и доработками. В начале требуется предложить цену и сроки повторения аналога.
Заявки фрилансеров
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