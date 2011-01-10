Клон игрового портала

Сайт http://www.ign.com/

Разделы с консолями

Игры (описания, превью, новости, релизы и т.д., всё про игры, кроме меню Movies - TV - Comics - Video - More )

Социальная сеть (именно как на этом сайте с возможностью добавления к себе в профиль игр, например http://people.ign.com/anairn)

Сориентируйте по бюджету и срокам, сколько может стоить такой сайт.