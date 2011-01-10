Создание и продвижение сайта

Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники.

Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте (http://mistan-spb.ru/) хочу аналогичный. Так же в дальнейшем нужно будет продвигать этот интернет магазин в поисковых системах. Жду интересных идей и предложений по цене.