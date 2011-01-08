Доброго времени суток. Требуется создать видео портал, который будет расчитан на обычные видео но в большей степени на видео в HD качестве. Грубо говоря аналог ютуб, vimeo, и ...
Создание сайта под ключ.
Требуется создание нескольких сайтов под ключ. Работа для специалиста с опытом не менее 2 лет. Главное высокое качество работ по доступной цене.
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