Интернет-магазин

Аналог http://nadavi.ru/

Сервис позволяет регистрироваться продавцам - владельцам интернет магазинов и добавлять свои товары на мой сайт. Добавление осуществляетс либо вручную, по 1 товару, либо через XML (как на маркете)

У каждого продавца есть свой счет, который пополняется либо через электронные системы, либо безналичным расчетом (счет пополняется администратором)

Продовец выбирает вид рекламы товара:

"оплата за переход на его сайт из каталога (моего сайта)" - почти как на yandex маркете

"оплата за заказ товара (процент от стоимости товара)" - посетитель на моем сате закзывает понравившейся ему товар и заказ (письмо) уходит продавцу товара

суммарно - оба вида рекламы

На сайте, на главной странице есть блок "оплаченная реклама" - как контекст - оплачивается продавцом отдельно

У каждого продавца есть личный кабинет, в котором он может контролировать все товары, цены, свои заказы и тд

В административной части - контроль за продавцами... активация, бан, контроль за счетами, заказами... итд

Интересует разработка с нуля, нужна высокая производительность

Дизайн Web 2.0 + валидная верстка W3C

Цена обсуждаема