Интернет-магазин

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок283 просмотра

Аналог http://nadavi.ru/

Сервис позволяет регистрироваться продавцам - владельцам интернет магазинов и добавлять свои товары на мой сайт. Добавление осуществляетс либо вручную, по 1 товару, либо через XML (как на маркете)

У каждого продавца есть свой счет, который пополняется либо через электронные системы, либо безналичным расчетом (счет пополняется администратором)

Продовец выбирает вид рекламы товара:

"оплата за переход на его сайт из каталога (моего сайта)" - почти как на yandex маркете

"оплата за заказ товара (процент от стоимости товара)" - посетитель на моем сате закзывает понравившейся ему товар и заказ (письмо) уходит продавцу товара

суммарно - оба вида рекламы

На сайте, на главной странице есть блок "оплаченная реклама" - как контекст - оплачивается продавцом отдельно

У каждого продавца есть личный кабинет, в котором он может контролировать все товары, цены, свои заказы и тд

В административной части - контроль за продавцами... активация, бан, контроль за счетами, заказами... итд

Интересует разработка с нуля, нужна высокая производительность

Дизайн Web 2.0 + валидная верстка W3C

Цена обсуждаема

14 лет назад
moiseev
Леонид 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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