Создание сайта социальной направленности

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Закрыт7 заявок202 просмотра

Рассмотрю предложения фрилансеров, готовых создать под ключ сайт социальной направленности.

Требования:

- возможность входа на сайт пользователей под учетными записями социальных сетей (mail.ru, вконтакте и пр)

- удобный и функциональный раздел с информацией об определенной категории пользователей

- возможность добавления постов в определенные разделы сайта посетителями после их авторизации

- модерация постов до публикации

- возможность посетителями оценивать статьи сайта

Дизайн сайта разрабатывается фрилансером после небольшой консультации с заказчиком. Полагаюсь на ваш профессионализм.

Желательно создать данный сайт на базе WordPress или Joomla

Сроки создания сайта - в разумных пределах по согласованию

Сайт планируется как некоммерческий проект, поэтому приоритетом при выборе исполнителя будет цена создания и авторитет разработчика

JoomlaWordPress
14 лет назад
alldmi
Алла 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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