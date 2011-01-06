Нужен скрипт такой же как ava*ua, либо как сервисы hotline*ua и т.д. главное условие импорт товаров, сравнение цен, добавление прайсов.
Создание сайта социальной направленности
Рассмотрю предложения фрилансеров, готовых создать под ключ сайт социальной направленности.
Требования:
- возможность входа на сайт пользователей под учетными записями социальных сетей (mail.ru, вконтакте и пр)
- удобный и функциональный раздел с информацией об определенной категории пользователей
- возможность добавления постов в определенные разделы сайта посетителями после их авторизации
- модерация постов до публикации
- возможность посетителями оценивать статьи сайта
Дизайн сайта разрабатывается фрилансером после небольшой консультации с заказчиком. Полагаюсь на ваш профессионализм.
Желательно создать данный сайт на базе WordPress или Joomla
Сроки создания сайта - в разумных пределах по согласованию
Сайт планируется как некоммерческий проект, поэтому приоритетом при выборе исполнителя будет цена создания и авторитет разработчика
Заявки фрилансеров
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