Интернет магазин игрушек

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт34 заявки528 просмотров

Нужно сделать интернет магазин + начальная раскрутка

от кандидатов - используемая СMC(опишите почему нужно использовать именно етот движок),

как будет производится раскрутка, цена за сайт и расктутку отдельно.

все ответы сюда

14 лет назад
StepPetr
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$400
12 дней

Заявки фрилансеров

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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