Создание сайта дорожной организации

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен16 заявок395 просмотров

Задача: изготовление сайта «Под ключ»

Тематика сайта: представление дорожно-мостовой организации в сети Интернет.

Основная суть: корпоративная информационная система, состоящая из справочника контактов сотрудников дорожно-мостовой организации и справочника компаньонов (заказчики и поставщики) организации.

Наполнение: см. приложение.

Особые пожелания: необходима современная, но строго не эксклюзивная система администрирования сайта.CMS Joomla, 1С Битрикс, Drupal.

Сроки не являются определяющим фактором. Основные факторы: дизайн, функциональность, удобство администрирования.

Похожий по дизайну сайт: http://www.mdorkontrol.ru только за основу стиля берем дорожный знак «магистральная дорога».

DrupalJoomla
14 лет назад
DimaV
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$120
10 дней
Сделал сайт очень быстро. В ходе работы регулярно отчитывался о проделанной работе. Предложил несколько вариантов компоновки сайта. Дизайн сразу в точку. Результатом работы очень доволен. Буду обращаться к Владиславу и дальше.
Очень доволен сотрудничеством. Все четко, ясно, понятно. Понравился деловой подход к организации процесса работы. С оплатой без проблем. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением, Владислав.

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад