Создание торговой площадки

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок272 просмотра

Создание торговой интернет площадки, функционал примерно следующий - регистрация, каталог, аукцион, биржа, продажа, биллинг, админка (статистика, настройка). Структура данных и информационная модель прилагается.

14 лет назад
vldpl
56 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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