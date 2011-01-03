Каталог товаров и поставщиков

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок169 просмотров

Необходимо разработать под ключ каталог товаров и фирм, аналог pn.com.ua. Бюджет ориентировочный, обсуждаемый.

14 лет назад
AlexSPTB
Петров 
53 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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