Доработка + создание под ключ множества сайтов

$21000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок1139 просмотров

Работа - доработать движок партнерской программы (смс оплата) , добавить функционал подписок + псевдоподписок.

Создать и натянуть дизайн.

Создание платников разных тематик под партнерку.

Работа делается и оплачивается поэтапно с законченностью каждой работы до логического завершения.

Желательно иметь опыт работы с биллингами, партнерками, подключением смс оплаты.

Скрипт партнерки требующий доработки affiliator-software (если у вас есть свои альтернативы, можно рассмотреть) Имеется описание и документация.

Оплата через СБС.

Первая работа дизайн и доработка самой партнерки. Цена работы 1000уе.

Такая же цена будет на каждый платник и будет создаваться отдельный проект для СБС оплаты.

Платников планируется свыше 20 штук.

К каждому платнику отдельно будет заказ на комплект баннеров.

Не принимаются предложения от исполнителей не отписавшихся в проекте.

Важно: быстрые сроки без потери качества в работе.

Подробности каждому лично.

Не работаю с отдельными людьми (дизайн, программинг). Только веб студии, вся работа отдается целиком а не по кускам.

14 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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