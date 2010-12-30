Разработка сайта новостного портала

Новостной-информационный портал посвященный offroad ( мотокросс .. эндуро .. квадрокросс .. супермото и.т.д. )

потребуется шаблоны в едином дизайне для форума ( smf 1.1.11 )

как пример ресурсы аналогичной тематики

www.dirtrider.com/index.h...

www.motogonki.ru/

должны быть новостные ленты , статьи, фото- видео архивы с сортировкой по разделам ( мотокросс .. эндуро .. супермото и.т.д. )

блоги пользователей .. форум ( желательно интегрировать с существующим ( smf ) )

+ механизм аналогичный ютюб , для размещения пользователями своих видео роликов ..

возможность импорта – экспорта rss .. разделение по группам пользователей .. ( простой пользователь, редактор , журналист , модератор и.т.д. ) с соответствующими правами ..

привлек cms Campsite .. структурой работы .. аналогичной в печатном издании т.е. над одной статьей может работать несколько авторов ( журналист .. фотограф .. и.т.д. причем всеь материл привязан именно к нужной статье ) далее . статья поступает для проверки и публикации редактору .. можно добавлять материал в текущий выпуск .. можно эмитировать периодическое издание .. т.е. когда материал накапливается под будущий номер .. с конкретной датой выхода ..