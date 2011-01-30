нужен программист для доработок портала (cms Newscoop) на регулярной основе . поскольку проект развивается возникает регулярная необходимость в дополнении функционала и.т.д.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
12 лет назад
нужен программист для доработок портала (cms Newscoop) на регулярной основе . поскольку проект развивается возникает регулярная необходимость в дополнении функционала и.т.д.
Требуется программист на удаленную работу требуется программист, который бы хорошо знает движок newscoop http://www.sourcefabric.org/ru/newscoop/ программирование новых шаблонов, адаптация нового функционала ..
Новостной-информационный портал посвященный offroad ( мотокросс .. эндуро .. квадрокросс .. супермото и.т.д. ) потребуется шаблоны в едином дизайне для форума ( smf 1.1.11 ) как пример ресурсы аналогичной тематики ...