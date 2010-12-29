Задача: изготовление сайта «Под ключ» Тематика сайта: продвижение на рынок высококачественного облицовочного строительного материала изготавливаемого по новой, прогрессивной технологии. Основная суть: продажа облицовочной плитки и материала для изготовления столешниц и подоконников. ...
Сайт под ключ, файлообменник.
Нужен сайт под ключ.
Сайт с хорошим функционалом.
Но смысл прост: нужно сделать файлообменнии(картинки, файлы, видео и тд), ну об этом еще поговорим.
Но без готовых движков.(либо изменить готовый до неузнаваемости). Нужна Ваша помощь в создании логотипов, баннеров, помощь в индексации гугла, яндекса...добавление короче в поисковики, в каталоги(может быть), советы Ваши. Нужна хорошая графика, я не прошу рисовать от руки на планшете, можно взять готовые картинки, но редкие) и их изменить, подредактировать, короче сайт должен радовать прежде всего МОИ ГЛАЗА, а будут ли клиенты или нет - это мои проблемы уже.
Домен я оплачиваю сам и хостинг разумеется.
Обязательно:
использование аякса, php, mysql, знание curl
- ответственность, отвественность за работу
- скорость работы
- портфолио(отзывы)
- вебмастеры НЕ должны быть с Украины, я, извините, честно, устал уже от горе-вебмастеров и художников с Украины...объясню почему:
1. за все берутся, но нифига делать не умеют. Всегда надо четко контролировать, как мой друг контролировал узбеков, которые делаю забор(без обид)
2. неотвественные, могут взяться за другой заказ...во время этого заказа, из-за того, что платят больше....за двумя зайцами епрст! Я люблю людей, которые держат слово и отвечаю им взаимностью, т.е. своевременной оплатой!
3. не уважение, украинцы(по-моему опыту, к несчастию моему, редко уважают клиентов, конечно они напишут "здравствуйте" и тд., но в целом какое то неуважение...
только "Гони деньги"...а я не Дед Мороз, чтобы деньги дарить! Ей Богу
Поэтому БОльшая просьба, таланты Украины - не пишите мне! Даже бесплатно(за отзыв) я не возьму у Вас работу, руки у Вас не оттуда! Уж простите, я с украинцами работал, и не с 2-3мя..и знаю...причем друзья все со мной согласны. Я не знаю что за фигня. Прошу модератов меня извинить. Я просто пишу свое мнение, точнее мнение к работнику(работникам).
4. вечно просят "чаевые", нервничают...и тд...мне такого не надо!!!
5. высоко о себе мнения, когбудто сидят там в супер-конторе, куча заказов а меня взяли из жалости! когдбудто они мне платят..а не я им! ппц!
- Возраст от 18 лет!
Необязательно(но хотелось бы):
- общение через скайп голосом
- консультации, идеи...как улучшить...доп фичи...ну Ваши бесплатные советы!
- хочу чтобы работу выполняла девушка или парень-девушка, ибо, по опыту, девушки более ответственны, упорны и с ними проще!
Вот и все.
Цена указана. Но возможна договоренность(бюджет может быть увеличен!)
Я не кидала, согласен сотрудничать с Вами на Ваших условиях...
icq: 283-36три
скайп: road4018
Отвечу почти всем, пишите 1 сообщение, цену и портфолио и тп. и сроки, плюсы и минусы работы с Вами.
Если я молчу, то не надо писать мне "Вы тут?" Я Вас читал, я в курсе! Либо я нашел уже вебмастера, либо я Вас "отложил на верхнюю полку"...но я Вас не забыл, я напишу сам!
Спасибо за Внимание и Понимание. Прошу модератов снисходительно отнестись к моим словам, я лишь указываю требования к работнику! Это мое право!
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