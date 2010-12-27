Повторно. Всем Фрилансерам .Доброго времени суток. К вашему вниманию проект , зревший долгое время ! вот созрел. Тематика проэкта в расширенном ТЗ. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА : Оставлять заявки с портфолио(опыт работы ...
Разработка проекта на Wordpress
Требуется специалист со знанием CMS Wordpress, образайтесь в skype, icq или на email.
Заявки фрилансеров
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