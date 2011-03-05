Имеется подробное ТЗ и сайт-донор. Оплата поэтапная.
Шаблон для DLE 9.0
Нужен шаблон для DLE 9.0
Тематика: Программное обеспечение, IT
Структура: 3 колонки, фиксированный
Цветовая схема: Монохроматическая, либо дополнительная (контрастная). Конкретные цвета подробнее обсудим.
Требования:
Современный, валидный шаблон. Только блочная верстка, CSS. Не допускаются допотопные таблицы, каша из тэгов, и т. д.
Дизайн простой, строгий. Не надо никаких свистелок, flash, и т. д.
Примерную структуру скопируем с зарубежного сайта. Если в DLE не хватит стандартных макросов для отображения некоторой информации, закажем несложный модуль. (если у исполнителя есть опыт написания модулей для DLE - закажем за отдельную плату, если нет - то найдем отдельного исполнителя для модулей)
Насчет сроков: Желательно сделать в течение января, спешить не надо.
Все подробности обсудим. Если все пройдет ровно, к основной сумме доплачиваю премиальные, договоримся.
Бюджет: в пределах 200-300 долларов (если считаете, что это мало, поясните причину, и предложите свою сумму).
Выбранный исполнитель
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