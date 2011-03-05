Нужен шаблон для DLE 9.0

Тематика: Программное обеспечение, IT

Структура: 3 колонки, фиксированный

Цветовая схема: Монохроматическая, либо дополнительная (контрастная). Конкретные цвета подробнее обсудим.

Требования:

Современный, валидный шаблон. Только блочная верстка, CSS. Не допускаются допотопные таблицы, каша из тэгов, и т. д.

Дизайн простой, строгий. Не надо никаких свистелок, flash, и т. д.

Примерную структуру скопируем с зарубежного сайта. Если в DLE не хватит стандартных макросов для отображения некоторой информации, закажем несложный модуль. (если у исполнителя есть опыт написания модулей для DLE - закажем за отдельную плату, если нет - то найдем отдельного исполнителя для модулей)

Насчет сроков: Желательно сделать в течение января, спешить не надо.

Все подробности обсудим. Если все пройдет ровно, к основной сумме доплачиваю премиальные, договоримся.

Бюджет: в пределах 200-300 долларов (если считаете, что это мало, поясните причину, и предложите свою сумму).