Шаблон для DLE 9.0

$250
  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок195 просмотров

Нужен шаблон для DLE 9.0

Тематика: Программное обеспечение, IT

Структура: 3 колонки, фиксированный

Цветовая схема: Монохроматическая, либо дополнительная (контрастная). Конкретные цвета подробнее обсудим.

Требования:

Современный, валидный шаблон. Только блочная верстка, CSS. Не допускаются допотопные таблицы, каша из тэгов, и т. д.

Дизайн простой, строгий. Не надо никаких свистелок, flash, и т. д.

Примерную структуру скопируем с зарубежного сайта. Если в DLE не хватит стандартных макросов для отображения некоторой информации, закажем несложный модуль. (если у исполнителя есть опыт написания модулей для DLE - закажем за отдельную плату, если нет - то найдем отдельного исполнителя для модулей)

Насчет сроков: Желательно сделать в течение января, спешить не надо.

Все подробности обсудим. Если все пройдет ровно, к основной сумме доплачиваю премиальные, договоримся.

Бюджет: в пределах 200-300 долларов (если считаете, что это мало, поясните причину, и предложите свою сумму).

CSSDLE
14 лет назад
Georgyi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
14 лет назад
$280
14 дней
Адекватный человек, хорошо справился с работой. Из замечаний могу сказать лишь вот что: сроки затягивает т. е. проблем нет, все делает хорошо, могу его порекомендовать как хорошего профессионала но надо более жестко обсуждать сроки, а то получается глупо
Приятно было иметь дело с Георгием. Оплата без задержек. Если и присылает правки, то только реально необходимые (но лучше описывать это в ТЗ). В общем, сотрудничеством доволен. Удачи Вам!

Заявки фрилансеров

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
14 лет назад

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