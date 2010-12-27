Разработка электронной библиотеки - ТЗ во вложении. Срок разработки - 1 месяц
Крупный портал на Joomla
Имеется подробное ТЗ и сайт-донор. Оплата поэтапная.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Требуется начинающий web дизайнер для создания сайта. Сайт используется в учебных целях так что требования минимальны. Нужно найти красивый шаблон, и вставить в него контент который я предоставлю. ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую. Нужно разработать интернет магазин, дизайн будет предоставлен, по дизайну и функциональности аналог http://blockartopt.ru/ За исключением регистрации и входа на сайт, достаточно просто корзины, отправка заказа на e-mail администратору, системы ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо создание сайта визитки на Actionscript 3-4 версии или на убийце флеша, там же организовать каталог через xml, подключить форум. ну и может еще что по мелочам. Ваши предложения и цены пишите здесь, вопросы в ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать сайт под ключ на движке Друпал и наполнить контентом (рерайт, копирайт). Указывайте плиз ICQСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $400
Нужен сайт по функционалу как http://www.upominator.ru/ или blogun.ru Пожайлуста пишите вашу цену и еще пишите только если вы реально можите выполнить этот проэкт. ...Закрыт14 лет назад
1. создание сайта "Под ключ" 2. полное его сопрвождение, хостинг 3. создание возможности просмотра он-лайн фильмов 4. создание системы электронной оплаты за просмотр все потробности и оплаты по работе ...Закрыт14 лет назад
- $500
Надо сделать сайт, для рекламы продукции, а именно авто запчастей!! С легкими не навязчивыми анимациями и формой для обратной связи, коссбраузерно!!!!Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется создать p2p обменник электронных валют WebMoney Яндекс.Деньги и другие валюты. Эти две - основные. Что хотелось бы видеть: Основной функционал, с которым будет возможность проводить операции обмена: ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется онлайн каталог, веб-магазин – функционал стандартный: добавление, просмотр и выбор товара, оплата, личный кабинет, желательно популярный движок без критических модификаций. Важно – требуется настройка и тест основных РУССКИХ платежных систем – ...Закрыт14 лет назад