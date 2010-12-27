Крупный портал на Joomla

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$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок376 просмотров

Имеется подробное ТЗ и сайт-донор. Оплата поэтапная.

Joomla
14 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bismark1987
Олег 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$800
30 дней

Заявки фрилансеров

bismark1987
Олег 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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