Создание сайта

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Закрыт7 заявок291 просмотр

1. создание сайта "Под ключ"

2. полное его сопрвождение, хостинг

3. создание возможности просмотра он-лайн фильмов

4. создание системы электронной оплаты за просмотр

все потробности и оплаты по работе при обращении

Местоположение фрилансера - Санкт-Петербург ОБЯЗАТЕЛЬНО.

14 лет назад
empire-v
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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