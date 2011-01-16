empire-v

Виталий empire-v

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание ПО

    Краткое ТЗ   1. Программное обеспечение должно принимать в качестве входных данных изображение с разрешением «tif». Это изображение гистологического препарата, например Препарат.tif 2. Осуществлять поиск всех клеток, содержащихся в исходном гистологическом ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание программы на C++

    $10000

    Необходимо создать программу, позволяющую определить время прибытия автотранспорта до конкретной точки. Необходим человек из г. Санкт-Петербург

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание программы

    $1000

    Необходимо создание ПО, которое позволяет производить математическое и векторное моделирование объектов, используя определенные параметры для создания и формирования формы объекта. Это основное требование к проекту. Если более конкретно-пишите.

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание программы

    Необходимо создание ПО, которое позволяет производить математическое и векторное моделирование объектов, используя определенные параметры для создания и формирования формы объекта. Это основное требование к проекту. Если более конкретно-пишите.

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта

    1. создание сайта "Под ключ" 2. полное его сопрвождение, хостинг 3. создание возможности просмотра он-лайн фильмов 4. создание системы электронной оплаты за просмотр все потробности и оплаты по работе ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Обработка фото
Очень приятно было работать с Виталием! Задание поставлено отлично, постоянно на связи, оплата произведена вовремя! Рекомендую к сотрудничеству.
Бысто, качественно и надежно. Всем буду рекомендовать.
Ответный отзыв