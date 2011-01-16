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- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10000
Необходимо создать программу, позволяющую определить время прибытия автотранспорта до конкретной точки. Необходим человек из г. Санкт-ПетербургПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Редактирование фотографии.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать программу смс-рассылки.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо создание ПО, которое позволяет производить математическое и векторное моделирование объектов, используя определенные параметры для создания и формирования формы объекта. Это основное требование к проекту. Если более конкретно-пишите.Прикладное ПО14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создание ПО, которое позволяет производить математическое и векторное моделирование объектов, используя определенные параметры для создания и формирования формы объекта. Это основное требование к проекту. Если более конкретно-пишите.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт14 лет назад
1. создание сайта "Под ключ" 2. полное его сопрвождение, хостинг 3. создание возможности просмотра он-лайн фильмов 4. создание системы электронной оплаты за просмотр все потробности и оплаты по работе ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад