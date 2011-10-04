Обработка фото

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен27 заявок369 просмотров

Редактирование фотографии.

14 лет назад
empire-v
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Бысто, качественно и надежно. Всем буду рекомендовать.
Очень приятно было работать с Виталием! Задание поставлено отлично, постоянно на связи, оплата произведена вовремя! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад