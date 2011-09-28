Изменить цвет металла на запонке и белый фон

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок315 просмотров

Необходимо изменить цвет металла из чернённого на обычный цвет белого металла.

Также фон сделать светлым, желательно белым.

Только Яндекс деньги.

14 лет назад
kotobar
Гар 
52 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Rockgeroy
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Всё сделано быстро и качественно. Запрошенные коррективы были сделаны сразу. Спасибо!
Спасибо Сергею за отзыв и о выборе моей кандидатуры. Задания были ясно определены, и с оплатой всё было отлично, без риска и всяких там глупостей!

Заявки фрилансеров

Rockgeroy
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад