Срочно нужно перерисовать данную картинку в корел дроу в Ч/Б. Есть psd.
Сделать 36 картинок и вставить в статьи на сайте.
Подобрать по картинки 36 картинок к статьям, по теме спецтехника и строительство. Картинка должна напрямую отражать тему статьи. Брать с самых разных сайтов.
Потом их сильно видозменить. Выслать исходную картинку и видоизмененную. К каждой картинке нужна толстая белая рамка по периметру.
Все картинки нужно вставить на сайт. CMS - NetCat.
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