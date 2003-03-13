Сделать 36 картинок и вставить в статьи на сайте.

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок304 просмотра

Подобрать по картинки 36 картинок к статьям, по теме спецтехника и строительство. Картинка должна напрямую отражать тему статьи. Брать с самых разных сайтов.

Потом их сильно видозменить. Выслать исходную картинку и видоизмененную. К каждой картинке нужна толстая белая рамка по периметру.

Все картинки нужно вставить на сайт. CMS - NetCat.

14 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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