Обработка фоток

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Закрыт25 заявок561 просмотр

Есть фото собаки. нужно вставить фоны создать композиции как тут http://pesiq.ru/forum/showthread.php?t=7904

кто справиться ?! цена/сроки

14 лет назад
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Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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