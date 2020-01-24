upgrade

Илья upgrade

 
39 летРоссия/Йошкар-Ола
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание интернет магазинов под ключ.

Создание интернет магазинов под ключ.

Подключение к:

1) Платежным системам

2) Службам доставок

3) CRM

4) Бонусным системам

5) системам лояльности

6) реферальные программы

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Hoododge
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Персонаж
Всем рекомендую заказчика. Четко поставленные задачи, отличная коммуникация.
Однозначно рекомендую исполнителя! Делает очень качественно и в сроки. Быстро вносит поправки. Очень было приятно работать!
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Спортивные медальки для мальчиков
Отличный заказчик и интересное задание!) ТЗ четкое, обратная связь, оплата - все хорошо!)
Очень гибкая и профессиональная! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Подарочную открытку (сертификат)
Отличный заказчик. Конкретное ТЗ, всегда на связи, оплата мгновенная. Рекомендую.
Отличный исполнитель! сделал в срок и быстро внес поправки!
Ответный отзыв
litera_tor57
Татьяна 
66 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Написать небольшой текст к 14 февраля
Рекомендую Илью! Всё отлично!
Отличный исполнитель! рекомендую
Ответный отзыв
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
$5
10 баллов
7 лет назад
Обработать фото
Конечно рекомендую!Илья отличный заказчик!
Как всегда, все на высшем уровне! Огромное спасибо! Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв