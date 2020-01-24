Нужно нарисовать в объеме( прошу прошение за мега художества) справа ввиде Г это профиль квадратный 4х4 см ! Справа объёмная буква с крепежом ответкой. Т.е тоже квадратный профиль но полый и 4,3х4,3 см нужно сегодня