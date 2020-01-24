Разработать коробку для товара (оптический прицел). Только для людей с опытом и портфолио. Цену/сроки/портфолио писать в проект. Если сработаемся - будут проекты такой же тематики на постоянной основе
Создание интернет магазинов под ключ.
Подключение к:
1) Платежным системам
2) Службам доставок
3) CRM
4) Бонусным системам
5) системам лояльности
6) реферальные программы
- Дизайн продукции10 заявокЗакрытгод назад
Сделать маркетплейс по типу b2b и b2c. (Под ключ) только с портфолио Цену тоже писать в проектСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт2 года назад
Сделайте анализ продаж по данным во вложении. Сформируйте отчет по результатам анализа продаж, в отчете опишите результаты продаж относительно месяца к месяцу и относительно двух филиалов.Управление продажами3 заявкиЗакрыт2 года назад
Сделать анализ ассортимента по продажам бренда. Если необходимо, укажите поля, которые должны быть для дополнительных расчетов, укажите каких расчетов. Во вложении данные для анализа, в файле 2 вкладки.Управление продажами1 заявкаЗакрыт2 года назад
[b]лист кулинария[/b] столбец - [b]С[/b] 4 вида выбора: [b]A. B.C. NA[/b]. (выпадающие значения) A равен - 0 баллы B равен - 5 баллы С равен - 10 баллы NA равен - не учитывается баллы [b]столбец - D - убираем столбец - E - ...Базы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно поменять надпись адреса на г. Краснодар, ул. Уральская 126/1Обработка фотографий75 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать дизайн-проект квартиры. с нуля до визуализации. Так же сопровождение. Работа в Краснодаре или округ рядом. Что бы могли ездить на объектИнтерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт2 года назад
Заполнить по требованием форму OKEY_Commercial_Offer_Form_RUS взяв товары с прайс3Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать надпись в векторе. Сохранив стиль шрифта. цену и сроки писать в проектИллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно нарисовать персонаж для магазина спортивного и здорового питания! не человека, а именно персонажа, женского рода, спортивную, с формами (сексуальную, но в меруИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно нарисовать в объеме( прошу прошение за мега художества) справа ввиде Г это профиль квадратный 4х4 см ! Справа объёмная буква с крепежом ответкой. Т.е тоже квадратный профиль но полый и 4,3х4,3 см нужно сегодняЧертежи и Схемы9 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать чертежи Изомерия и аксонометрия по объёмным буквамЧертежи и Схемы21 заявкаЗакрыт4 года назад
Сделать фирменный стиль магазина цветов: Prime Flowers. работы/цены/сроки писать в проект.Фирменный стиль37 заявокЗакрыт4 года назад
Создать видео ролик из видео 20-ти минутного с го про. Сделать нарезку из этого видео с музыкой длительностью около 3х минут. цены/сроки писать в проектВидеомонтаж45 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать коллажи для ВК и Istagram (примерно 20 ) Пример во вложенииИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт4 года назад
Съемка контент материала в Краснодаре. 10-15 мини роликов продолжительностью 30-45 сек.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт4 года назад
Написать стратегию продвижения товара. А именно Железных дверей (мы производитель). Отправные точки. Мы завод который выпускает железные двери. нужно: 1) Стратегию продвижения , где размещаться , куда продвигаться 2) Полиграфия, какая - где будет использваться и т.дМаркетинговый анализ9 заявокЗакрыт5 лет назад
Создать сайт он-лайн магазина. -дизайн - движок ( думаю готовый лучше) - прикрутить платежку - что бы умел раз в день брать из exel файла остатки и обновлял на сайте - заполнить сайт товаром. жду предложения и цену пример сайта конкурента [url=https://www.g-store.ru/]https://www.g-store.ru/[/url]Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт5 лет назад
создать превью видео ролик - клон (но с логотипом моим) https://elements.envato.com/ru/dark-wire-hi-tech-logo-reveal-VH3FJRS цена/срокиВидеомонтаж14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать логотип и этикетку для питьевой воды АкваМари (0,5 л)Дизайн продукции28 заявокЗакрыт5 лет назад