Требуется 3 изображения (скриншот окна программы на экране монитора) (для 3 разных программ) как в примерах: http://www.amssoft.ru/lands/homestudio/main.php# и http://www.amssoft.ru/lands/vdstudio/main.php# Скриншоты окон программ в архиве по ссылке ниже. +3 аналогичных изображения, как на странице http://www.amssoft.ru/lands/homestudio/form.php (пример изображения - form-bg.png, коробки также ...
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Нужно обработать фото:
1) убрать усы
2) сделать брови менее густыми
3) сделать белее аккуратными волосы на голове
цены\сроки в проект
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