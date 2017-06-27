Обработать фото

Обработка фотографийЗавершен13 заявок320 просмотров
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Нужно обработать фото:

1) убрать усы

2) сделать брови менее густыми

3) сделать белее аккуратными волосы на голове

цены\сроки в проект

6 лет назад
upgrade
Илья 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
6 лет назад
$5
1 день
Как всегда, все на высшем уровне! Огромное спасибо! Рекомендую однозначно!
Конечно рекомендую!Илья отличный заказчик!
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