Обработка изображений

Обработка фотографийЗавершен3 заявки210 просмотров
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Требуется 3 изображения (скриншот окна программы на экране монитора) (для 3 разных программ) как в примерах:

http://www.amssoft.ru/lands/homestudio/main.php#

и

http://www.amssoft.ru/lands/vdstudio/main.php#

Скриншоты окон программ в архиве по ссылке ниже.

 +3 аналогичных изображения, как на странице http://www.amssoft.ru/lands/homestudio/form.php  (пример изображения - form-bg.png, коробки также в архиве)

Файлы можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/MdnDf2Jr3KV9zm

Укажите, пожалуйста, цену и сроки!

6 лет назад
Katerina_T_
Екатерина 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$7
1 день
Отличная работа, быстро выполнено, корректировки были сделаны сразу же. Спасибо!
Спасибо Екатерине за предоставленную работу, четкое ТЗ и быстрая оплата!