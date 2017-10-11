Нужен белый бекграунд для 26 фотографий

Обработка фотографийЗавершен7 заявок270 просмотров
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Нужен белый бекграунд для 26 фотографий. Цена? Можно ли за 1 день?

https://www.dropbox.com/s/ffdm9s64gezci8w/White_background.zip?dl=0

6 лет назад
gsite
53 годаСША
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$13
1 день
Отличная работа!! Я очень довольна!
Как всегда все отлично: и задание и оплата. Очень довольна сотрудничеством.
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