Здравствуйте, я представляю компанию LAFurnitureStore.com (продажа мебели через наши магазины в Лос Анжелесе ), а также через наш онлайн магазин. Мы являемся подразделением более крупной wholesale компании VIG Furniture. Нас интересует реклама в социальных сетях ( Facebook, ...
- Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт4 года назад
Фирма, занимающаяся торговлей мебелью в Лос Анжелесе, ищет человека для работы удаленно. [b]Проект рассчитан на 6-12 месяцев[/b] [b]Нужен контент-менеджер с опытом работы на Magento 2.[/b] - Работа с каталогом товаров, ценами, купонами. - Создание акций, замена контента, баннеров, импорт/экспорт ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Фирма, занимающаяся торговлей мебелью в Лос Анжелесе, ищет человека для работы удаленно: ввод/анализ данных. Проект рассчитан на 6-12 месяцев Кандидат должен знать английский - средний уровень, должен легко работать в Google Sheets/EXCEL (знакомство с формулами), иметь 8 ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен белый бекграунд для 26 фотографий. Цена? Можно ли за 1 день? https://www.dropbox.com/s/ffdm9s64gezci8w/White_background.zip?dl=0Завершен6 лет назад
Нужны визуализация 8 товаров (рендеры). Бекграунд не столь важен. Какая-то комната, например: http://www.lafurniturestore.com/divani-casa-0874-modern-grey-fabric-sofa-set.html Можно выбрать одинаковую комнату для всех товаров. В приложении фотографии с фабрики для каждой из перечисленных моделей: https://drive.google.com/drive/folders/0ByW_UHxefuu0NWVjSjhSczJZdjg?usp=sharing 1. 72393 Eghoiste White Sofa Set 2. 72908 Evita Grey Sofa ...3D-графика7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо удалить фон с фотографий мебели, чтобы остался только один товар на белом фоне. 271 фотогафия. Я предоставлю таблицу, в которой уже есть картинки для быстрого просмотра и ссылки на фотографии к товару. Нам нужна только одна ...Завершен7 лет назад
Для кроватей на белом фоне нужно поменять бекграунд (пример пола и стены прилагается) Примеры кроватей, с которыми нужно будет работать: http://www.lafurniturestore.com/bedroom/modern-bedroom-1/modrest-candid-modern-white-bed.html http://www.lafurniturestore.com/bedroom/modern-bedroom-1/modrest-nicla-italian-modern-white-bed.html http://www.lafurniturestore.com/bedroom/modern-bedroom-1/modrest-monza-italian-modern-white-bed.html http://www.lafurniturestore.com/bedroom/modern-bedroom-1/modrest-san-marino-modern-white-bedroom-set.html Также прилагается пример кровати, которая выглядит приблизительно так, как нам нравится. ОЧЕНЬ ВАЖНО: оплата только по Modeygram или ...Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Задание - написать поздравление на день рождения женщине, используя музыку из какой-то известной песни, заводной и легкой в исполнении. Пример музыки: https://www.youtube.com/watch?v=gCAbqJ44LpA (У моря, у синего моря) Можно и другую музыку, но я бы хотела её ...Стихи, Песни и Проза17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен HTML5 баннер, поддерживающий DoubleClick, для мебельного магазина LAFurniture.com. Бюджет очень адекватен. Ищу очень квалифицированного фрилансера или студию. Нужны примеры работ. Если нет опыта, не пишите, не тратьте свое и мое время. Я могу позволить себе лучшего специалиста ...Завершен7 лет назад
- $30
Редактирование статьи - тема: мебель [b]Размер статьи < 500 слов[/b] Статья в приложении. Эта статья будет напечата в американском русскоязычном журнале на правах рекламы. Что нужно? 1. Статья должна идти в печать в пятницу, поэтому исполнитель будет выбран вечером ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт8 лет назад
Дизайн сайта. Тематика - мебель. Примеры сайтов, которые нам нравятся: http://modloft.com http://urbn.furniture Мы не хотим дублирования. Эти сайты указаны только для того, чтобы показать к чему мы стремимся. На сайте будем использовать уже готовые рендеры или будем их отдельно заказывать. ...Дизайн сайтов109 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание галереи фотографий, загруженных покупателями, на eCommerce Magento сайте. Функциональность: как здесь http://www.zurifurniture.com/gallery (обязательно) 1. Посетитель может загрузить фотографию мебели на наш сайт 2. Наш сотрудник может через админ панель (magento или другую) подтвердить публикацию фотографии, отклонить публикацию и/или ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Фирма, занимающаяся торговлей мебелью в Лос Анжелесе, ищет 4-5 человек для работы удаленно: ввод данных. Кандидат должен знать английский - средний уровень, должен легко работать в Google Sheets, иметь как минимум 6 часов свободного времени в ...Наполнение сайтов119 заявокЗакрыт8 лет назад
Здесь ссылка на ковры. Несколько однотипных: http://www.vigfurniture.com/catalogsearch/result/?q=cowhide+rug Сколько могла бы стоить работа над одним из этих ковров, чтобы результат выглядел как здесь, например (бекгроунд + элементы декора): http://www.lafurniturestore.com/rugs/jazz-modern-italian-designer-carpet-5-5-x-7-5.html http://www.lafurniturestore.com/rugs/rain-modern-italian-designer-carpet-5-5-x-7-5.html Нужен пример подобной работы. Ваша цена за одну картинку и ...Завершен8 лет назад
Сайт на английском (Тексты для сайта будут написаны заказчиком!) Немного о бизнесе: Сайт для новой фирмы в Лос Анжелесе. Клиенты, которые накануне немного перебрали, или же присутствовали на сложной напряженной бизнес-встрече, или же бежали марафон, часто чувствуют ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно дописать скрипт, чтобы обеспечить экпорт товаров по дополнительных критериям. Код для ознакомления пришлю.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист для работы над сайтом (платформа Magento) с глубоким знанием PHP и большим опытом работы с платформой MAGENTO для постоянного сотрудничества. Предпочитаем оплату сдельную за проделанные небольшие проекты. Возможны другие варианты. Знание английского не помешает, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нам нужны для сайта продажи мебели баннеры 2000х550: 2-3штуки http://placehold.it/2000x550 Фото сайта прилагается. Нам нужно использовать для баннеров только ту мебель, которую мы продаем на сайте lafurniturestore.com Я прилагаю фото, которые можно было бы использовать, но они все ...Завершен9 лет назад
- $30
Нужны два баннера. Могут быть похожими по стилю. Первый баннер более важен и должен быть более аккуратно сделан. Баннер 1: Размеры 440px width, 195px height Весенняя тематика Текст: SPRING SALE 15% OFF ALL ORDERS OVER $1500 promo code STPRING15 мелко: Ends ...Завершен9 лет назад
- $30
Нужен Дизайн рассылки, посвященный люстрам и лампам. Шапка и футер будут как здесь: http://bit.ly/1hkhahj Ширина рассылки 600. Предлагаю использовать вот такой дизайн: http://images.fromupnorth.com/475/52e7b6532f549.jpg (Только ту часть, где квадраты, без хедера, так как будет слишком долго имейл загружаться) В примере 10 квадратов с ...Завершен9 лет назад