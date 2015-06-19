gsite

Таня Кутасевич gsite

 
53 годаСША/Калифорния
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Rеклама в социальных сетях

    Здравствуйте, я представляю компанию LAFurnitureStore.com (продажа мебели через наши магазины в Лос Анжелесе ), а также через наш онлайн магазин. Мы являемся подразделением более крупной wholesale компании VIG Furniture. Нас интересует реклама в социальных сетях ( Facebook, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Управление и наполнение контентом сайта - Magento 2

    Фирма, занимающаяся торговлей мебелью в Лос Анжелесе, ищет человека для работы удаленно. [b]Проект рассчитан на 6-12 месяцев[/b] [b]Нужен контент-менеджер с опытом работы на Magento 2.[/b] - Работа с каталогом товаров, ценами, купонами.  - Создание  акций, замена контента, баннеров, импорт/экспорт ...

    MagentoSQL
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ввод/анализ данных (знание английского на среднем уровне обязательно)

    Фирма, занимающаяся торговлей мебелью в Лос Анжелесе, ищет человека для работы удаленно: ввод/анализ данных. Проект рассчитан на 6-12 месяцев Кандидат должен знать английский - средний уровень, должен легко работать в Google Sheets/EXCEL (знакомство с формулами), иметь 8 ...

    SQL
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3D визуализация 8 товаров (софы из кожи) (рендеры)

    Нужны визуализация 8 товаров (рендеры).  Бекграунд не столь важен. Какая-то комната, например: http://www.lafurniturestore.com/divani-casa-0874-modern-grey-fabric-sofa-set.html Можно выбрать одинаковую комнату для всех товаров. В приложении фотографии с фабрики для каждой из перечисленных моделей: https://drive.google.com/drive/folders/0ByW_UHxefuu0NWVjSjhSczJZdjg?usp=sharing 1. 72393 Eghoiste White Sofa Set 2. 72908 Evita Grey Sofa ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Удаление фона с фотографий

    Необходимо удалить фон с фотографий мебели, чтобы остался только один товар на белом фоне. 271 фотогафия.  Я предоставлю таблицу, в которой уже есть картинки для быстрого просмотра и  ссылки на фотографии к товару. Нам нужна только одна ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редактирование фотографий - добавление бекграунда

    Для кроватей на белом фоне нужно поменять бекграунд (пример пола и стены прилагается) Примеры кроватей, с которыми нужно будет работать: http://www.lafurniturestore.com/bedroom/modern-bedroom-1/modrest-candid-modern-white-bed.html http://www.lafurniturestore.com/bedroom/modern-bedroom-1/modrest-nicla-italian-modern-white-bed.html http://www.lafurniturestore.com/bedroom/modern-bedroom-1/modrest-monza-italian-modern-white-bed.html http://www.lafurniturestore.com/bedroom/modern-bedroom-1/modrest-san-marino-modern-white-bedroom-set.html Также прилагается пример кровати, которая выглядит приблизительно так, как нам нравится. ОЧЕНЬ ВАЖНО: оплата только по Modeygram или ...

    Обработка фотографий23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Стихи на музыку ко дню рождения

    $50

    Задание - написать поздравление на день рождения женщине, используя музыку из какой-то известной песни, заводной и легкой в исполнении. Пример музыки: https://www.youtube.com/watch?v=gCAbqJ44LpA   (У моря, у синего моря) Можно и другую музыку, но я бы хотела её ...

    Стихи, Песни и Проза17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен HTML5 баннер для мебельного магазина

    Нужен HTML5 баннер, поддерживающий DoubleClick,  для мебельного магазина LAFurniture.com. Бюджет очень адекватен. Ищу очень квалифицированного фрилансера или студию. Нужны примеры работ. Если нет опыта, не пишите, не тратьте свое и мое время. Я могу позволить себе лучшего специалиста ...

    HTMLjQuery
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редактирование статьи - тема: мебель

    $30

    Редактирование статьи - тема: мебель [b]Размер статьи &lt; 500 слов[/b] Статья в приложении. Эта статья будет напечата в американском русскоязычном журнале на правах рекламы. Что нужно? 1. Статья должна идти в печать в пятницу, поэтому исполнитель будет выбран вечером ...

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта. Тематика - мебель.

    Дизайн сайта. Тематика - мебель. Примеры сайтов, которые нам нравятся: http://modloft.com http://urbn.furniture Мы не хотим дублирования. Эти сайты указаны только для того, чтобы показать к чему мы стремимся. На сайте будем использовать уже готовые рендеры или будем их отдельно заказывать. ...

    Дизайн сайтаMagento
    Дизайн сайтов109 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание галереи фотографий, загруженных покупателями.

    Создание галереи фотографий, загруженных покупателями,  на eCommerce Magento сайте. Функциональность: как здесь http://www.zurifurniture.com/gallery  (обязательно) 1. Посетитель может загрузить фотографию мебели на наш сайт 2. Наш сотрудник может через админ панель (magento или другую)  подтвердить публикацию фотографии, отклонить публикацию и/или ...

    Magento
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ввод данных (знание английского на среднем уровне обязательно)

    Фирма, занимающаяся торговлей мебелью в Лос Анжелесе, ищет 4-5 человек для работы удаленно: ввод данных. Кандидат должен знать английский - средний уровень, должен легко работать в Google Sheets, иметь как минимум 6 часов свободного времени в ...

    Наполнение сайтов119 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа над фотографией: бекгроунд + элементы декора

    Здесь ссылка на ковры. Несколько однотипных: http://www.vigfurniture.com/catalogsearch/result/?q=cowhide+rug Сколько могла бы стоить работа над одним из этих ковров, чтобы результат выглядел как здесь, например (бекгроунд + элементы декора): http://www.lafurniturestore.com/rugs/jazz-modern-italian-designer-carpet-5-5-x-7-5.html http://www.lafurniturestore.com/rugs/rain-modern-italian-designer-carpet-5-5-x-7-5.html Нужен пример подобной работы. Ваша цена за одну картинку и ...

    HTML
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка сайта медицинской тематики

    Сайт на английском (Тексты для сайта будут написаны заказчиком!) Немного о бизнесе: Сайт для новой фирмы в Лос Анжелесе. Клиенты, которые накануне немного перебрали, или же присутствовали на сложной напряженной бизнес-встрече, или же бежали марафон, часто чувствуют ...

    WordPressHTMLТексты для сайтаBootstrap
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен специалист (эксперт) для работы над сайтом: MAGENTO, PHP

    Нужен специалист для работы над сайтом (платформа Magento) с глубоким знанием PHP и большим опытом работы с платформой MAGENTO для постоянного сотрудничества. Предпочитаем оплату сдельную за проделанные небольшие проекты. Возможны другие варианты. Знание английского не помешает, ...

    PHPMagentoСайт на PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработка фотографий и создание баннеров: 2-3 баннера

    Нам нужны для сайта продажи мебели баннеры 2000х550: 2-3штуки http://placehold.it/2000x550 Фото сайта прилагается. Нам нужно использовать для баннеров только ту мебель, которую мы продаем на сайте lafurniturestore.com Я прилагаю фото, которые можно было бы использовать, но они все ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Два баннера: 440px х 195px, 600px x 200px

    $30

    Нужны два баннера. Могут быть похожими по стилю. Первый баннер более важен и должен быть более аккуратно сделан. Баннер 1: Размеры 440px width, 195px height Весенняя тематика Текст: SPRING SALE 15% OFF ALL ORDERS OVER $1500 promo code STPRING15 мелко: Ends ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн рассылки, посвященный люстрам и лампам

    $30

    Нужен Дизайн рассылки, посвященный люстрам и лампам. Шапка и футер будут как здесь: http://bit.ly/1hkhahj Ширина рассылки 600. Предлагаю использовать вот такой дизайн: http://images.fromupnorth.com/475/52e7b6532f549.jpg (Только ту часть, где квадраты, без хедера, так как будет слишком долго имейл загружаться) В примере 10 квадратов с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
neyvmila
Людмила 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Нужен белый бекграунд для 26 фотографий
Как всегда все отлично: и задание и оплата. Очень довольна сотрудничеством.
Отличная работа!! Я очень довольна!
Ответный отзыв
neyvmila
Людмила 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$135
10 баллов
7 лет назад
Удаление фона с фотографий
Таня - замечательный заказчик. Четкое структурированное ТЗ, всегда на связи и готова ответить на любые возникшие вопросы, мгновенно оплатила завершенную работу. Искренне рекомендую!
Людмила отличный дизайнер. Всё выполнила в срок и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$160
10 баллов
7 лет назад
Нужен HTML5 баннер для мебельного магазина
Только положительные эмоции! Приятно работать.
Отлично! Быстро, терпеливо, со вкусом. Таких исполнителей не так много.
Ответный отзыв
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$69
10 баллов
8 лет назад
Работа над фотографией: бекгроунд + элементы декора
интересная была задача! хорошо пришлось "попотеть" для достижения результата. :) спсибо за работу!
Денис выполнил работу лучше, чем я предполагала. Его терпение и мастерство не идут в сравнение со многими другими дизайнерами. Мне повезло. Не думаю, что кто-то ещё выполнил бы работу лучше, чем он.
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$350
10 баллов
8 лет назад
Разработка сайта медицинской тематики
Понравилось работать с Таней, очень приятный заказчик, активно участвовала в проекте, во всём содействовала и помогала. Несмотря на большую разницу во времени, - никаких проблем с коммуникацией, оплата тоже в срок. Большое спасибо, Таня, буду рад дальнейшему сотрудничеству
Работа выполнена хорошо и в срок. Отличный исполнитель. Буду рада обращаться ещё.
Ответный отзыв