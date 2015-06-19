Дизайн сайта. Тематика - мебель. Примеры сайтов, которые нам нравятся: http://modloft.com http://urbn.furniture Мы не хотим дублирования. Эти сайты указаны только для того, чтобы показать к чему мы стремимся. На сайте будем использовать уже готовые рендеры или будем их отдельно заказывать. ...