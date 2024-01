Нужны два баннера. Могут быть похожими по стилю. Первый баннер более важен и должен быть более аккуратно сделан. Баннер 1: Размеры 440px width, 195px height Весенняя тематика Текст: SPRING SALE 15% OFF ALL ORDERS OVER $1500 promo code STPRING15 мелко: Ends ...