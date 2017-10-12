Ввод/анализ данных (знание английского на среднем уровне обязательно)

Фирма, занимающаяся торговлей мебелью в Лос Анжелесе, ищет человека для работы удаленно: ввод/анализ данных.

Проект рассчитан на 6-12 месяцев

Кандидат должен знать английский - средний уровень, должен легко работать в Google Sheets/EXCEL (знакомство с формулами), иметь 8 часов свободного времени в день, быть очень ответственным и внимательным.

Необходим скоростной интернет и возможность быть онлайн в вечерние часы для решения вопросов.

Навыки в программировании (знание SQL) , дизайне интерьеров, продаже мебели могут оказаться очень полезными.

Если данная работа интересна, мы предложим тест (инструкции будут прилагаться). Он может занять 10 - 15 минут.

Оплата: мы можем платить через MoneyGram или PayPal. Возможна оплата наличными в Одессе. Если у Вас есть другие предложения по оплате - можем обсудить. Оплата сдельная. Возможно оплачивать работу раз в неделю - обсудим!

Выполнение теста даст нам возможность выделить тех, кто действительно заинтересован в работе, а Вам определить сколько времени требуется для выполнения данного задания и как Вы бы хотели, чтобы такой обьем работы оценивался.

Мы считаем, что наши сотрудники должны быть довольны своей оплатой, поэтому оплата будет обсуждаться в индивидуальном порядке. Мы можем гарантировать определенный обьем работы, чтобы наши сотрудники не должны были совмещать работу у нас с работой над другими проектами.

Высшее образование обязательно. Возраст/пол/национальность значения не имеют.