Ввод/анализ данных (знание английского на среднем уровне обязательно)

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Фирма, занимающаяся торговлей мебелью в Лос Анжелесе, ищет человека для работы удаленно: ввод/анализ данных.

Проект рассчитан на 6-12 месяцев

Кандидат должен знать английский - средний уровень, должен легко работать в Google Sheets/EXCEL (знакомство с формулами), иметь 8 часов свободного времени в день, быть очень ответственным и внимательным.

Необходим скоростной интернет и возможность быть онлайн в вечерние часы для решения вопросов. 

Навыки в программировании (знание SQL) , дизайне интерьеров, продаже мебели могут оказаться очень полезными. 

Если данная работа интересна, мы предложим тест (инструкции будут прилагаться).  Он может занять 10 - 15 минут. 

Оплата: мы можем платить через MoneyGram или PayPal. Возможна оплата наличными в Одессе. Если у Вас есть другие предложения по оплате - можем обсудить. Оплата сдельная. Возможно оплачивать работу раз в неделю - обсудим!

Выполнение теста даст нам возможность выделить тех, кто действительно заинтересован в работе, а Вам определить сколько времени требуется для выполнения данного задания и как Вы бы хотели, чтобы такой обьем работы оценивался. 

Мы считаем, что наши сотрудники должны быть довольны своей оплатой, поэтому оплата будет обсуждаться в индивидуальном порядке. Мы можем гарантировать определенный обьем работы, чтобы наши сотрудники не должны были совмещать работу у нас с работой над другими проектами.

Высшее образование обязательно. Возраст/пол/национальность   значения не имеют. 

SQL
8 лет назад
gsite
55 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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