Собрать базу товаров в .xls для импорта на сайт

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Закрыт8 заявок232 просмотра

ЕСТЬ сайт производителя печей отопления - http://www.zota.kz/

НУЖНО создать список товаров по прилагаемому примерному шаблону (.xls) из товаров категорий и подкатегорий, указанных там же:

http://www.zota.kz/catalog/pelletnie_kotli/

http://www.zota.kz/catalog/avto_ygol_kotli/zota_stahanov/

http://www.zota.kz/catalog/polyavtomaticheskie_kotli/zota_magna/

http://www.zota.kz/catalog/tverdotoplevnye_kotli/zota_master/

http://www.zota.kz/catalog/tverdotoplevnye_kotli/zota_mix/

http://www.zota.kz/catalog/tverdotoplevnye_kotli/dimok_-_m/

http://www.zota.kz/catalog/tverdotoplevnye_kotli/zota_topol-m/

http://www.zota.kz/catalog/tverdotoplevnye_kotli/zota_sarbon/

http://www.zota.kz/catalog/pumps/

http://www.zota.kz/catalog/dopolnitelnie_komplektyushie/komplekt_tenb_2/

http://www.zota.kz/catalog/dopolnitelnie_komplektyushie/turboset/

http://www.zota.kz/catalog/paneli_ypravleniya/

http://www.zota.kz/catalog/pribori_kip/

http://www.zota.kz/catalog/modyli_gsm/modyl_gsm_lux_mk/

Для удобства данный список есть в прилагаемом файле.

ПРОШУ указать стоимость, сроки, этапы оплаты.

8 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

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