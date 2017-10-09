Нужно добавить 420 статей на сайт +запостить их в facebook (девушка)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт19 заявок329 просмотров

На проект требуется контент-менеджер для публикации 420 статей на сайт под Wordpress. Также необходимо запостить анонсы этих статей на Facebook страницу.

Сайт женской тематики, поэтому в качестве исполнителя рассматриваем только женщин!

От вас требуется взять, из уже ранее сформированного списка источников, статьи и копипастом перенести их на наш сайт. Никакого рерайта или копирайта не требуется. Затем аккуратно оформить их, использую базовые html-теги (оформить заголовки, списки, цитаты, добавить миниатюру). Где-то нужно, добавить видео. Возможно потребуется незначительное изменение заголовков в некоторых статьях.

Анонсы опубликованных на сайте статей необходимо будет запостить в Facebook.

Подробная инструкция по работе будет предоставлена. 

За выполненную работу заплатим 8000 руб.

Если у вас остались какие-либо вопросы пишите в личку.

HTMLWordPress
8 лет назад
lexmna87
Алексей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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