Нужно добавить 420 статей на сайт +запостить их в facebook (девушка)

На проект требуется контент-менеджер для публикации 420 статей на сайт под Wordpress. Также необходимо запостить анонсы этих статей на Facebook страницу.

Сайт женской тематики, поэтому в качестве исполнителя рассматриваем только женщин!

От вас требуется взять, из уже ранее сформированного списка источников, статьи и копипастом перенести их на наш сайт. Никакого рерайта или копирайта не требуется. Затем аккуратно оформить их, использую базовые html-теги (оформить заголовки, списки, цитаты, добавить миниатюру). Где-то нужно, добавить видео. Возможно потребуется незначительное изменение заголовков в некоторых статьях.

Анонсы опубликованных на сайте статей необходимо будет запостить в Facebook.

Подробная инструкция по работе будет предоставлена.

За выполненную работу заплатим 8000 руб.

Если у вас остались какие-либо вопросы пишите в личку.