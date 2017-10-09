Развивающейся сети станиц в FaceBook, требуется контент-менеджер, для ведения блог — сайта. Опыт работы не обязателен, приветствуется креатив и творческий подход к написанию статей.

Возможности:

Данная работа прекрасно подойдет целеустремленным людям имеющим желание зарабатывать.

ЗП по мимо ставки, имеет гибкую систему бонусации с хорошей возможностью заработать (Лучше работаешь — больше зарабатываешь!).

Основные Требования:

Грамотность, креативность, оригинальность.

Плюсом будет элементарные знание WordPress, HTML, CSS и умение работать с графическими редакторами Photoshop (минимальные знания) и т. д.

Условия работы:

Работа удаленная, гибкий график (сделал дело — гуляй смело, но про дела не забывай).

Обязанности:

Ведение блог-сайта, создание уникальных постов, поиск вирусных постов.