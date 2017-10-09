Нужно добавить 4 товара и настроить отображение сайта на всех устройствах (ПК, Android, iOS)
Контент-менеджер
Развивающейся сети станиц в FaceBook, требуется контент-менеджер, для ведения блог — сайта. Опыт работы не обязателен, приветствуется креатив и творческий подход к написанию статей.
Возможности:
Данная работа прекрасно подойдет целеустремленным людям имеющим желание зарабатывать.
ЗП по мимо ставки, имеет гибкую систему бонусации с хорошей возможностью заработать (Лучше работаешь — больше зарабатываешь!).
Основные Требования:
Грамотность, креативность, оригинальность.
Плюсом будет элементарные знание WordPress, HTML, CSS и умение работать с графическими редакторами Photoshop (минимальные знания) и т. д.
Условия работы:
Работа удаленная, гибкий график (сделал дело — гуляй смело, но про дела не забывай).
Обязанности:
Ведение блог-сайта, создание уникальных постов, поиск вирусных постов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Для постоянной работы я ищу контент-менеджера. В день необходимо публиковать 3-5 материалов. Цена: маленькая статья (1-2 страницы документа Word) без картинки - 25 рублей; большая статья (3-4 страницы документа Word) с ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Д день! заказ- иформация уже перенесена на сайт, так как на фотографиях поставщика их логотип нужно поменять фотографии забив в поисковике название товара найти фото и закачать фото без логотипаЗавершен8 лет назад
Статьи уже написаны Что требуется: Оформление статей, поиск фото и размещение на сайте. Опыт не важен Обучение, подробные инструкции. Сайт yxod-za-volosami.ru/ ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
Перенос товара с сайта поставщика на наш сайт.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется скопировать описание товаров. Товары для магазина автозапчастей: антифризы, моторное масло и пр. Пример: http://avto-z.by/antifrizyi/mitasu/mitasu-green-antifreeze-coolant-g11-2l/ Копируется название + описание + артикул (номер товара) Если картинка без водяных ...Завершен8 лет назад
Мы создаем базукоттеджей (для сдачи в аренду), отобрали 100 коттеджей с разных сайтов (Минск и окрестности), нужно скопировать текст описания, дополнить его при необходимости, структурировать по определенным графам (полям), лучше это сделать в вордовском файле-шаблоне, чтобы ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (100 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях.Завершен8 лет назад
Ищу удаленного помощника для наполнения базы данных большого пивного каталога. Нужно перенести информацию о товарах с сайтов дистрибьюторов (поставщиков) и внести цены по их прайс-листам (word, excel, pdf).Для работы с базой данных есть удобный панель ...Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Опубликование статей на научных американских солидных ресурсах (желательно бесплатно). На тематику виртуальной реальности и информационных технологий. Будут высланы 5 статей (по 12 стр. каждая) Также можно опубликовать в японских ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад