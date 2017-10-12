Ищу человека который: Знает CMS битрикс в роли контент менеджера;Разбирается в ИБП, АКБ и другом оборудование генераторы, стабилизаторы и т.д (большой плюс);Знание программ для парсинга данных (огромный плюс)Хорошо знает HTML на уровне разметки ...
Наполнить интернет-магазин товарами
Здравствуйте.
Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (100 штук)
CMS OpenCart
Указывайте цену за 1 товар в рублях.
Выбранный исполнитель
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