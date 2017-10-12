Наполнить интернет-магазин товарами

Необходимо набрать 100 сообщений на английском форуме по криптовалютам. Сообщения должны быть осмысленными, желательно копирайт. За + к репутации на форуме будет денежный бонус. Исполнитель должен свободно разбираться в тематике и хорошо владеть англ языком.