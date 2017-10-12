Наполнить интернет-магазин товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок444 просмотра

Здравствуйте.

Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (100 штук)

CMS OpenCart

Указывайте цену за 1 товар в рублях.

Opencart
8 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

zoogbet
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Плодотворно поработали с Александром. С заданием справился. Проявляет разумную инициативу;) Всё хорошо.
Четко поставленные задачи, своевременные подсказки и оплата труда. Александра отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

zoogbet
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Контент менеджмент, перенос 500+ товаров на Битрикс

    Ищу человека который: Знает CMS битрикс в роли контент менеджера;Разбирается в ИБП, АКБ и другом оборудование генераторы, стабилизаторы и т.д (большой плюс);Знание программ для парсинга данных (огромный плюс)Хорошо знает HTML на уровне разметки ...

    Парсинг данныхHTML
    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выложить услугу на авито

    $10

    Я частный разработчик сайтов. Создаю продающие страницы, одностраничники, интернет-магазины. Ищу людей, которые выложут услугу по созданию сайтов на авито.

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта-каталога пива

    Ищу удаленного помощника для наполнения базы данных большого пивного каталога. Нужно перенести информацию о товарах с сайтов дистрибьюторов (поставщиков) и внести цены по их прайс-листам (word, excel, pdf).Для работы с базой данных есть удобный панель ...

    Наполнение сайтов32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Опубликовать статью на американских ресурсах

    Опубликование статей на научных американских солидных ресурсах (желательно бесплатно). На тематику виртуальной реальности и информационных технологий. Будут высланы 5 статей (по 12 стр. каждая) Также можно опубликовать в японских ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение форума на английском языке, тематика криптовалюты

    Необходимо набрать 100 сообщений на английском форуме по криптовалютам. Сообщения должны быть осмысленными, желательно копирайт. За + к репутации на форуме будет денежный бонус. Исполнитель должен свободно разбираться в тематике и хорошо владеть англ языком.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • База контактов

    Доброго дня! Необходимо собрать базу из 500 профилей Instagram по определенным критериям, спарсить не получится, делать нужно вручную. Важно качество и соответствие базы определенным критериям. Заполнить данные необходимо будет в таблицу Exel. Дело не ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить на сайты каталог компаний

    Здравствуйте Нужно добавить на сайты каталог компаний с уникализированным описанием (или добавить новое поле, картинку) как пример www.socmart.com.ua/cat/, сам каталог можно брать где угодно. Добавить в админки вордпресс или джумла. ...

    JoomlaWordPress
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Необходимо наполнить интернет-магазин контентом.  https://store.vozduhvoda.ru/ Контент необходимо найти самому (я дам сайты поставщиков) Нужно копировать контент (тексты, таблицы, изображение) с соответствующих карточек и размещать. Карточек около 100+- Интернет-магазин на cs-cart  В ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад