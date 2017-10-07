Наполнение форума на английском языке, тематика криптовалюты

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка179 просмотров

Необходимо набрать 100 сообщений на английском форуме по криптовалютам.

Сообщения должны быть осмысленными, желательно копирайт.

За + к репутации на форуме будет денежный бонус.

Исполнитель должен свободно разбираться в тематике и хорошо владеть англ языком.

8 лет назад
Tayler
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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