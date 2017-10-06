Добавить товар в интернет магазин.

Добавить товары до 42 страницы (42 страница включительно) получится 504 товара. Платим 5 р. за одну товарную позицию

https://market.yandex.ru/catalog/55017/list?hid=90728&suggest_text=Машинки%20для%20уничтожения%20бумаг&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1&pricefrom=30000

-----------------------------------------------------------------

Отсюда добавить все товары которых нет на сайте. Платим 5 р. за одну товарную позицию (по завершению работы обязательно скиньте отчет о новых добавленных позициях)

https://market.yandex.ru/catalog/54546/list?hid=138608&suggest_text=Принтеры%20и%20МФУ&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1&pricefrom=30000

------------------------------------------------------------------

Отсюда тоже добавить все товары которых нет на сайте. Платим 5 р. за одну товарную позицию (по завершению работы обязательно скиньте отчет о новых добавленных позициях)

https://market.yandex.ru/catalog/59604/list?hid=91082&srnum=3859&rs=eJwzWsBoNJeRaxYjFy9H43FWAUYJBtXTOvvsufg4TgG5DBJbRVRDFxg5AKVXHWEVYANKP0zavh_IPXuaVYATyE3nvgPibjzDKsAM5CZN_7UXqPnWqQ9MAiwSmqpN87bsA0q_esUrwCTBqFqQE2oHlJ78rJ1VgB2ofA_3hf1A_p5FG9gEWCV4VSP3RYFMm3mWVYADKP1pxvX9AG6WL5o%2C&suggest_text=ибп&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1&pricefrom=30000