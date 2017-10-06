Добавить товар в интернет магазин.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок276 просмотров

Добавить товары до 42 страницы (42 страница включительно) получится 504 товара. Платим 5 р. за одну товарную позицию

https://market.yandex.ru/catalog/55017/list?hid=90728&suggest_text=Машинки%20для%20уничтожения%20бумаг&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1&pricefrom=30000

-----------------------------------------------------------------

Отсюда добавить все товары которых нет на сайте. Платим 5 р. за одну товарную позицию (по завершению работы обязательно скиньте отчет о новых добавленных позициях)

https://market.yandex.ru/catalog/54546/list?hid=138608&suggest_text=Принтеры%20и%20МФУ&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1&pricefrom=30000

------------------------------------------------------------------

Отсюда тоже добавить все товары которых нет на сайте. Платим 5 р. за одну товарную позицию (по завершению работы обязательно скиньте отчет о новых добавленных позициях)

https://market.yandex.ru/catalog/59604/list?hid=91082&srnum=3859&rs=eJwzWsBoNJeRaxYjFy9H43FWAUYJBtXTOvvsufg4TgG5DBJbRVRDFxg5AKVXHWEVYANKP0zavh_IPXuaVYATyE3nvgPibjzDKsAM5CZN_7UXqPnWqQ9MAiwSmqpN87bsA0q_esUrwCTBqFqQE2oHlJ78rJ1VgB2ofA_3hf1A_p5FG9gEWCV4VSP3RYFMm3mWVYADKP1pxvX9AG6WL5o%2C&suggest_text=ибп&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1&pricefrom=30000

8 лет назад
super-mfu
Владимир 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавление кроватей в мебельном интернет магазине

    Добавление кроватей и мебели на сайте matrason.ua  Фото и прайсы в экселе+сайт источник, плюс уникальный текст(500-700 символов) Колличество 200 карточек. В заявке указывайте срок и стоимость добавления одной карточки. Вот видеоуроки по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Наполнение сайта (транспортная тематика)

    $2000

    Мы наполняем свой сайт объявлениями. Много регионов России, разные категории. Оплата - 25 руб. за объявление. Опыт не требуется, главное чтоб был опыт по сбору информации и опыт постинга. Описание и контакты: ...

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение магазина на shopify.com

    Есть магазин одежды на shopify.com Я даю список ссылок на алиэкспресс. Нужно добавить товары на сайт с помощью oberlo.com Вставляете ссылку и скрипт сам импортирует товар. Нужно поменять название товара, отредактировать фотографии ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Постинг на англоязычных форумах

    Нужен линкбилдер для постинга на англоязычных форумах и блогах. Форумы и блоги должны быть живыми модерируемыми площадками, а не сайтами, которые используются для спама, где каждый может оставить сообщение со ссылкой.Ваше сообщение должно ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта и продвижение

    Есть сайт arifmetikasveta.ru,который неинформативен. Нужно дополнить сайт подробной информацией об услугах и о выполненных проектах компании. Выполненные проекты чтобы можно было найти по району и по виду работ. Ещё разместить более полную информацию о нашей ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контент-менеджер / оптимизатор

    $200

    Доброго дня! Требуется работник-помощник контент-менеджер / оптимизатор. Обязанности: * добавление товаров через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, самопис); * добавление текстов, статей, новостей через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, ...

    CSSHTMLMODXOpencartWordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнить 70 статей на сайт

    $10

    Здравствуйте, нужно наполнить сайт 70 статями, в основном копипаст но картинки нужно загружать на сайт. Инструкции по наполнению уже готовы, и материалы по наполнению уже готовы. За одну добавленную статью ми платим 15 центов. Тематика ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Найти товары в интернете

    Необходимо найти 30 товаров-медикаментов, которые продаются онлайн в американском секторе и составить таблицу: товар-ссылка-цена (на каждый товар необходимо 2-3 продавца)

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад