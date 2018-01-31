Добавление кроватей в мебельном интернет магазине

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Завершен15 заявок451 просмотр

Добавление кроватей и мебели на сайте matrason.ua 

Фото и прайсы в экселе+сайт источник, плюс уникальный текст(500-700 символов)

Колличество 200 карточек. В заявке указывайте срок и стоимость добавления одной карточки.

Вот видеоуроки по добавлению в нашу CMS (самописная)

https://www.youtube.com/watch?v=FbiVNioVLJc

https://www.youtube.com/watch?v=-xFybzHaPQI

https://www.youtube.com/watch?v=WqWUZ0Zp2hE

7 лет назад
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bimm
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
3 дня
Рекомендую Виктора. Как ответственного исполнителя!
Интересные задачи. Хорошая коммуникация. Быстрая оплата. Рекомендую Дмитрия как заказчика.

Заявки фрилансеров

bimm
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад