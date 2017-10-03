Наполнить блоки товарных категорий для магазина

Есть 5 товарных категорий на сайте

https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/alessi

https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/eva_solo

https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/joseph_joseph

https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/monbento

https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/umbra

В каждой из товарных категорий товары распиханы без подкатегорий, что осложняет выбор товара и навигацию.

Нужно сгруппировать в каждой категории товары по смыслу и заполнить для них блоки по шаблону.

Пример реализации:

https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/qualy

Сделано несколько подкатегорий. На каждую подкатегорию ведет ссылка со списком ID подобранных товаров. Ссылки на картинки копируются с популярных товаров.

На эту категорию у меня ушло 20 минут.

HTML шаблон блока есть.

По сути, вся работа сводится к тому, что нужно:

1) Продумать категории для товаров.

2) Накопипастить HTML блоки по шаблону под них,

3) Расставить ссылки.