Обновить контент интернет магазина электроники

Нужно вытащить шрифт Muli на Кириллице Есть на сайте: http://33by.pro/fontanlviv.html С него нашел ссылку. https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,200,100,400italic,700,900|Muli&subset=latin,vietnamese,latin-ext,cyrillic,cyrillic-ext,greek-ext,greek Предоставить в ttf, чтобы в виндовс он норм установился и в фотошопе проверить, чтобы работал, а то ...