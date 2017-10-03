Обновить контент интернет магазина электроники

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Закрыт8 заявок206 просмотров

Требуется обновить широкую линейку товаров в интернет магазине по продаже электроники(компьютеры, планшеты, телефоны и т.д.). Описания  товаров надо делать на английском языке, можно брать с иностранных магазинов.

Оплата договорная.

8 лет назад
Snmer
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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