Email рассылка и настроить Web Push уведомлений.

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Закрытнет заявок117 просмотров

PS На стандартные автоответы не отвечаю.    

Необходимо  сделать и настроить для магазина детской одежды и обуви Email рассылки  и настроить Web Push уведомлений. 

Просьба обязательно указывать стоимость и количество рассылок в месяц. Обязательны примеры работ.PS На стандартные автоответы не отвечаю.    

Необходимо  сделать и настроить для магазина детской одежды и обуви Email рассылки  и настроить Web Push уведомлений. 

Просьба обязательно указывать стоимость и количество рассылок в месяц. Обязательны примеры работ.

8 лет назад
Podbor21
Павел 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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